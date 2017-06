Milan-Juventus, a San Siro attesi oltre 76.000 spettatori. Record d'incasso per i rossoneri

San Siro vicino al tutto esaurito per lo scontro al vertice Milan-Juventus di domani sera. Oltre 76.000 mila tifosi riempiranno gli spalti. Al momento, l'incasso è di 3 milioni e 550 mila euro, record storico per il club rossonero per una partita di campionato.



"Sono curioso di vedere come sarà lo stadio - ha detto Montella alla vigilia - e voglio emozionarmi". Anche a Casa Milan, sede del club, sono attese oltre 10 mila persone tra museo, store e ristorante. In casa rossonera cresce dunque il fermento per la sfida contro i Campioni d'Italia.