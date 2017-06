Milan-Juve, Pirlo: "Partita molto speciale per me. La guarderò da spettatore interessato ma neutrale"

Il doppio ex gioca la sfida di San Siro. Andrea Pirlo, che ha vestito la maglia del Milan per 10 stagioni e quella della Juventus per 4, sulla sfida di San Siro ammette: "E' una gara per me molto speciale. La guarderò da spettatore interessato ma neutrale. Un pronostico? Tripla, 1x2". Il centrocampista del New York City, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, riconosce che Montella ha avuto un grosso ruolo nel cambio di marcia dei rossoneri: "E' bravo perchè si sta arrangiando con quello che ha trovato in casa. Il Milan ha il merito di aver cresciuto molti di questi ragazzi nel suo settore giovanilew o di averli presi a parametro zero. Montella li ha saputi mettere insieme".



Elogi al Milan ma nessun'incertezza su quale squadra trionferà in campionato e sui 'segreti' per restare ad alti livelli per così tanto tempo come i bianconeri: "La Juve è la squadra in assoluto più attrezzata in Italia. Bisogna avere una società seria alle spalle che programmi in anticipo e non sbagli certe scelte. E' fondamentale azzeccare l'allenatore e trovare i giocatori più adatti. Sembra una banalità, non lo è".



Spazio infine a considerazioni sulle proprietà cinesi: "Se portano progetti seri e importanti, che siano i benvenuti anche i nuovi padroni. E' un peccato che non ci siano più quelli italiani, ma se ne arrivano altri con buone idee va bene".