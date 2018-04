Milan-Inter, voucher per i tifosi che non potranno assistere al derby

Marco Fassone e il Milan hanno mantenuto la promessa. Una volta certi che il derby non si sarebbe recuperato in un giorno festivo (25 aprile o 1 maggio), ma il 4 aprile alle 18.30, l'a.d. rossonero aveva assicurato che erano allo studio formule alternative al cambio nominativo e con un comunicato ha reso noto le opzioni possibili per i tifosi che non riusciranno ad assistere alla sfida con l'Inter nel giorno feriale.



Come si legge sul sito ufficiale "al fine di agevolare i propri tifosi che non potranno essere presenti al recupero del 4 aprile né cedere i titoli in loro possesso, AC Milan ha previsto la possibilità di richiedere un voucher, di pari valore dei biglietti non utilizzabili, spendibile per le prossime partite di campionato che saranno disputate a San Siro, fino alla fine della corrente stagione sportiva".



Inoltre, a partire da mercoledì, "nella sezione biglietteria del sito ufficiale acmilan.com, saranno disponibili ulteriori approfondimenti sulle modalità di richiesta del voucher, tutti i dettagli operativi sull’utilizzo dei biglietti già emessi nonché le date dell’apertura delle vendite dei biglietti residui per la gara Milan-Inter del 4 aprile".