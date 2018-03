Milan-Inter, tifosi sotto la neve per gli ultimi biglietti

Tra derby e Arsenal, neanche la neve e il freddo fermano i tifosi del Milan: ecco il video girato direttamente dalla sede (e pubblicato dall'account Twitter ufficiale rossonero) che mostra una lunga fila per acquistare gli ultimi biglietti per il match di domenica sera contro l'Inter e per l'andata degli ottavi di Europa League contro i Gunners.

Per amore del #Milan: i nostri tifosi in fila sotto la neve per acquistare i biglietti di #MilanArsenal!

Problemi tecnici per l'acquisto online con il nostro partner ticketing, causa intenso traffico. Ci scusiamo per l'inconveniente, stiamo lavorando per risolvere tutto. pic.twitter.com/R41BgvsG4P — AC Milan (@acmilan) 2 marzo 2018