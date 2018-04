Milan-Inter, San Siro verso il tutto esaurito

Restano in vendita solo 2500 biglietti (700 biglietti per il terzo anello verde, 900 per il primo rosso e 400 per la curva degli ospiti) e probabilmente andranno polverizzati tra oggi e domani. Sarà il San Siro delle grandi occasioni quello che farà da sfondo all'attesissimo derby tra Milan e Inter, uno spareggio Champions soprattutto per i rossoneri (distanti otto lunghezze dai cugini). L'incasso sarà di oltre 4,1 milioni di euro, record in campionato per il club rossonero.



Nonostante si giochi in un giorno feriale alle 18:30 la risposta dei tifosi è stata dunque eccezionale e cancella, almeno in parte, le polemiche delle ultime settimane. Il club di via Aldo Rossi aveva espresso il proprio rammarico per la scelta di questa data per il recupero, data che avrebbe potuto penalizzare i propri supporter, e i nerazzurri avevano replicato affermando di essersi semplicemente attenuti alle regole.



Quindi le due società si erano scontrate sulla questione tagliandi. Il Milan aveva deciso di non rimborsare i biglietti (per quanti non potessero seguire la stracittadina) ma di offrire un voucher per le partite successive. La società di corso Vittorio Emanuele era intervenuta per chiedere lumi sul rimborso nei confronto dei propri tifosi dichiarandosi pronta a intervenire direttamente. Ora, finalmente, la parola passa al campo con una cornice da urlo: alla faccia dell'orario...