Milan-Inter, Li Yonghong a San Siro, Zhang Jindong assente

Questione di entusiasmo? Chissà, magari soltanto di impegni. Il punto è che domenica sera, alle 20.45, a San Siro ci sarà soltanto uno dei due proprietari di Milan e Inter e sarà quello rossonero. Li Yonghong, infatti, sarà in tribuna per assistere al big match, uno scontro diretto cruciale per le speranze rossonere di inseguire la qualificazione alla Champions League.



Il presidente è atteso infatti sabato mattina a Milano, circa due mesi dopo l'ultima volta che risale a un'altra sfida contro l'Inter, vinta in Coppa Italia il 27 dicembre dalla squadra di Rino Gattuso. Li Yonghong era presente anche ad aprile dello scorso anno, pochi giorni dopo il closing, quando il Milan pareggiò al 97' con Zapata.



Non ci sarà, invece, il patron dell'Inter Zhang Jindong, così come il presidente nerazzurro Erick Thohir. Entrambi diserteranno la stracittadina, mentre freddo e neve non fermeranno Steven Zhang, figlio del proprietario, che giovedì è stato anche ad Appiano Gentile per testimoniare la sua vicinanza e quella della proprietà alla squadra.