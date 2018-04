Milan-Inter, Galliani: "Ho esultato per Cutrone e Icardi"

Adriano Galliani, appena eletto senatore, non ha dimenticato la passione per il Milan e racconta le sensazioni provate nel derby contro l'Inter: "Ho vissuto la partita con la stessa partecipazione emotiva di prima, lo stesso coinvolgimento. La carica non ha cambiato la fede, la passione e neppure il modo di gestirmi. Ho fatto gli stessi salti, gli stessi balzi e ho detto le stesse parolacce che avrei detto prima" le parole alla Gazzetta dello Sport.



La partita è finita 0-0 eppure l'ex dirigente milanista ha trovato modo di esultare due volte: "L’amore rossonero è esattamente lo stesso di 31 anni fa: ho fatto il solito tifo smodato, anche al gol di Cutrone (poi annullato, ndr) e confesso… anche quando la Var ha annullato il gol di Icardi".