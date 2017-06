Milan, Inter e Fiorentina in 3 punti: volata thriller per l'Europa

Si accende, almeno in parte, la lotta per l'Europa League. Lazio e hanno virtualmente ipotecato i primi due posti disponibili (la Lazio avrebbe comunque il passaggio diretto vincendo la Coppa Italia) mentre Milan,Inter e Fiorentina sono appese al terzo posto disponibile per limitare i danni di una stagione deludente. Per le due milanesi, passate nelle mani di proprietà cinesi, è un bilancio quasi fallimentare, in particolare per l'Inter che ha investito tanto in estate e ha raccolto briciole. L'annata negativa della Fiorentina potrebbe raddrizzarsi se centrasse il sesto posto, impresa che sembrava impossibile fino a poche settimane fa ma le ultime vittorie, soprattutto il 5-4 di sabato con i nerazzurri, unito al suicidio rossonero con l'Empoli, hanno riaperto i giochi. I viola nelle ultime quattro gare hanno guadagnato due punti sul Milan e ben sei sull'Inter.



I CALENDARI E LA CONDIZIONE

- LAZIO (64 punti): ha tutte avversarie forti e motivate, a partire dalla Roma nel derby di domenica prossima, ma la forma e il gioco fanno stare tranquilli i tifosi. Affrontando Fiorentina e Inter potrà indirizzare la lotta per il sesto posto.

Calendario: 34.ma Roma-Lazio; 35.ma Lazio-Sampdoria; 36.ma Fiorentina-Lazio; 37.maa Lazio-Inter; 38.ma Crotone-Lazio.



- ATALANTA (63 punti): la sorpresa della stagione non perde un colpo e prova a togliersi lo sfizio di fermare venerdì la Juve. Poi ha turni non complicati, a parte il Milan che affronta comunque in casa.

Calendario: 34.ma Atalanta-Juventus; 35.ma Udinese-Atalanta; 36.ma Atalanta-Milan; 37.ma Empoli-Atalanta; 38.ma Atalanta-Chievo.



- MILAN (58 punti): Europa possibile se ricomincia a carburare nelle prossime tre gare impegnative, visto che il Crotone si gioca le residue chance di salvezza e con Roma e Atalanta sarannos fide da dentro o fuori. Poi chiusura in discesa.

Calendario: 34.ma Crotone-Milan; 35.ma Milan-Roma; 36.ma Atalanta-Milan; 37.ma Milan-Bologna; 38.ma Cagliari-Milan



- INTER (56 punti): Decisivo per l'Inter il prossimo turno col Napoli. In caso di ko sarà probabilmente scavalcata dai viola e poi sarà dura psicologicamente ripartire. Alla penultima trappola Lazio all'Olimpico.

Calendario: 34.ma Inter-Napoli; 35.ma Genoa-Inter; 36.m Inter-Sassuolo; 37.ma Lazio-Inter; 38.ma Inter-Udinese.



- FIORENTINA (55 punti): ha due trasferte alla sua portata che potrebbero galvanizzare la squadra per i successivi turni impegnativi con Lazio e Napoli. All'ultimo turno passerella con un Pescara in B.

Calendario: 34.ma Palermo-Fiorentina; 35.ma Sassuolo-Fiorentina; 36.ma Fiorentina-Lazio; 37.ma Napoli-Fiorentina; 38.ma Fiorentina-Pescara.