Milan, Innaurato verso l'addio: è pronto a seguire Montella a Siviglia

Mario Innaurato potrebbe salutare a breve il Milan. Il preparatore atletico sarebbe intenzionato a seguire Vincenzo Montella al Siviglia: il tecnico lo aveva voluto fortemente in rossonero e il suo approdo a Milanello era stato ufficializzato lo scorso 15 novembre su twitter dallo stesso allenatore dopo l'allontanamento di Marra.



Ora le strade dei due si ricongiungerebbero: l'addio di Innaurato non porterebbe scossoni perché nello staff di Gennaro Gattuso ci sono già Bruno Giovanni Dominici e Dino Tenderini. Non ci sarebbe dunque la necessità di un nuovo innesto.