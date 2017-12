Milan, Innaurato saluta: segue Montella a Siviglia

Mario Innaurato saluta il Milan. Il preparatore atletico, che questa mattina ha lasciato Milanello, ha deciso di seguire Vincenzo Montella al Siviglia: il tecnico lo aveva voluto fortemente in rossonero e il suo approdo era stato ufficializzato lo scorso 15 novembre su twitter dallo stesso allenatore dopo l'allontanamento di Marra.



Ora le strade dei due si ricongiungono: l'addio di Innaurato non porta scossoni perché nello staff di Gennaro Gattuso ci sono già Bruno Giovanni Dominici e Dino Tenderini. Non c'è dunque la necessità di un nuovo innesto.



La conferma è arrivata dallo stesso Gattuso nella conferenza stampa pre-Fiorentina: "Innaurato ha salutato oggi la squadra. Abbiamo Dominici e Tenderini. Non arriverà nessun altro. Vorrei ringraziare la professionalità di Mario, perchè è rimasto con noi per 45 giorni. E' stata una scelta sua, c'è stata grandissima apertura da parte mia e della società. E' stato sempre abituato a fare il primo preparatore in questi anni, il responsabile dell'area atletica è sempre stato Bruno con me".