Milan, infiammazione al tendine rotuleo sinistro: Biglia deve fermarsi

Il Milan deve fare a meno di Biglia. Il medico sociale Mazzoni ha fatto a Milan Tv il punto sugli infortuni e le news sul centrocampista argentino non sono positive: "Lucas ha un'infiammazione al tendine rotuleo sinistro. E' già un po' che questo tendine gli dava fastidio e dolore, ma lui da grande professionista quale è, ha dato sempre disponibilità. Adesso, però, il dolore e il livello dell'infiammazione è aumentato e quindi abbiamo deciso di fermarlo e prenderci un po' di tempo per curare questo tendine". Ecco forse spiegate le cattive prestazioni del mediano ex Lazio.



Tempi incerti anche per quanto riguarda Davide Calabria: "Ha avuto un trauma cranico e cervicale (nel match con il Chievo ndr), per fortuna senza perdita di conoscenza. Gli esami al pronto soccorso sono stati subito tranquillizzanti, così come i controlli a distanza. Sta molto meglio, ma tutte le volte che c'è un trauma cranico c'è un protocollo molto rigido da mantenere e quindi vediamo giorno dopo giorno come migliora e ci renderemo conto quando esattamente potrà tornare ad essere a disposizione. Al momento è prematuro dirlo".



Sul fronte Bonaventura qualche sicurezza in più sembra invece esserci: "Ha avuto una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Sta procedendo senza problemi il protocollo riabilitativo. Speriamo di averlo a disposizione per la prima partita dopo la sosta".