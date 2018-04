Milan: incontro tra Gattuso, Fassone e Mirabelli

Il finale di stagione del Milan e la programmazione della prossima sono stati al centro di un incontro fra l'ad rossonero Marco Fassone, il ds Massimiliano Mirabelli e l'allenatore Gennaro Gattuso, come filtra dal club.



Il vertice, di circa un'ora, è andato in scena a Milanello, dove la squadra prepara la trasferta di domenica a Bologna, dopo giorni in cui hanno fatto rumore le voci secondo cui è in bilico la posizione di Mirabelli (ipotesi Sabatini e Giuntoli), che ieri si è difeso spiegando di aver "lavorato sempre e solo per il bene del club" e di sapere "già all'inizio di avere tanti nemici che poi al minimo sospiro sarebbero venuti fuori".



Fassone, Mirabelli e Gattuso (che ha da poco firmato un nuovo contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione) si sono riuniti questa mattina per fare il punto sulle ultime quattro partite di campionato e la finale di coppa Italia, in cui la squadra si gioca la qualificazione alla prossima Europa League. Si è parlato anche della gestione dell'estate e dei piani per il futuro, come spiegano dal Milan, ossia di mercato, ma anche dell'organizzazione logistica, fra ritiro e tournée negli Stati Uniti (ancora in forse, dipenderà anche dalla qualificazione europea della squadra in campionato).