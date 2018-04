Milan, in settimana il rinnovo di Gattuso. Poi toccherà a Cutrone

Prima Gattuso, poi Cutrone. Il Milan approfitta della pausa per progettare il futuro. Il primo passo sarà quello di sistemare la questione allenatore. A metà settimana ci sarà l'incontro decisivo, ma la fumata bianca appare quasi scontata. Ringhio firmerà un prolungamento fino al 2021 con adeguamento per un ingaggio annuo di 2 milioni. Un bel salto in avanti per il tecnico calabrese che lo scorso maggio si era legato alla Primavera rossonera con un biennale da 120mila euro a stagione.



Una scommessa vinta da Gattuso, ma anche dal ds Mirabelli che non ha avuto esitazioni dopo l'esonero di Montella. La società ha voluto dare un segnale importante. Avrebbe potuto rinnovare di un solo anno rispetto alla scadenza originale e invece ha deciso di optare per un legame a lungo termine. Un segnale per la piazza, per i tifosi, ma anche per lo stesso tecnico.



Prolungamento pronto pure per Patrick Cutrone. Sarà il terzo nel giro di poco tempo, ma inevitabile dopo la convocazione in Nazionale. In questo caso l'attaccante firmerà fino al 2023 e avrà un ingaggio che andrà a superare il milione di euro proprio per zittire eventuali sirene estere. Non è prevista alcuna clausola rescissoria, altro segnale che Cutrone, proprio come Gattuso, resterà a Milanello ancora per parecchio tempo.