Milan, in arrivo Li Yonghong: sarà anche all'Olimpico per la Coppa Italia

Li Yonghong vicino al Milan in questo, decisivo, finale di stagione. Domani mattina intorno alle 8.50 il presidente rossonero atterrerà a Malpensa con la famiglia e resterà in Italia per qualche giorno.



Il numero uno rossonero domani sera sarà a San Siro per assistere alla gara della squadra di Gattuso contro il Verona, mentre mercoledì sarà presente all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.



L'ultima visita di Li Yonghong risale allo scorso 4 marzo quando era arrivato a Milano per vedere il derby contro l'Inter poi rinviato per la tragica morte di Davide Astori. Ora la speranza è di vedere l'undici milanista alzare il primo trofeo della gestione cinese: i tifosi del Diavolo possono sperare perché il Milan non ha mai perso con mister Li in tribuna (2-2 nel derby dell'aprile 2017, 2-1 al Cagliari a settembre e 1-0 nella stracittadina di Coppa Italia).