Milan, in arrivo i 10 milioni chiesti a Li Yonghong

Mentre tutti parlano di possibile addio di Li Yonghong (tra chi smentisce interessamenti al Milan e indiscrezioni americane), l'imprenditore cinese tira dritto ed è pronto a versare i 10 milioni di euro chiesti dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 13 marzo e finalizzati alla gestione ordinaria del club.



Secondo nostre fonti, la prima tranche dell'aumento di capitale previsto per giugno (37 milioni complessivi) sono in trasferimento verso l'Italia: nelle prossime ore, ed entro massimo due giorni, saranno a disposizione del Milan.



Domani, per il CdA rossonero, potrebbero anche già essere accreditati. A questo punto, le voci di un ingresso in campo in prima linea di Elliott - in caso di mancato arrivo dei 10 milioni entro fine mese - sarebbe smentito o quantomeno ritardato.