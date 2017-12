Milan, in 4 mesi è cambiato tutto: dalle illusioni al ritiro di Natale

Doveva essere una formalità. Una specie di equazione: vengo, compro, vinco. Prima i nuovi dirigenti, poi la conferma dell’allenatore, le centinaia di milioni investiti, gli 11 nuovi acquisti, un’estate di slogan e di bagni di folla. E un inizio promettente, con 9 vittorie nelle prime 10 partite. Se il 20 settembre, dopo il 2-0 alla Spal, qualcuno avesse pronosticato il disastro di oggi sarebbe stato sommerso dalle risate.

Eppure, in quella torrida fine estate, qualche segnale di cedimento cominciava a intravedersi. Come l’1-4 dell’Olimpico contro la Lazio, come lo 0-2 di Marassi contro la Samp (costato il posto a Emanuele Marra, storico preparatore atletico di Vincenzo Montella), o come la prima doppia sconfitta contro Roma e Inter. Nel mese di ottobre il Milan di Montella ha giocato 6 partite vincendone una e perdendone tre. Nel frattempo dalla sede della Uefa cominciavano a uscire i primi spifferi sul debito del club rossonero e su una possibile bocciatura del suo business plan (cioè del suo piano industriale). La società smentiva con un sorriso, la squadra perdeva col volto sempre più imbronciato.

Dopo la sconfitta di Napoli del 18 novembre, da Milanello cominciavano a fuoriuscire le prime voci su un possibile addio di Montella. Arrivato, puntualmente, a fine novembre in seguito allo 0-0 casalingo col Torino. La scelta di Gattuso sembrava garantire una svolta, se non altro sul piano emotivo, ma il debutto di Ringhio ha coinciso con un’altra figuraccia storica, quella di Benevento. Il resto è la storia di questi giorni: la storia di un Milan che con Gattuso (al momento) ha una media punti peggiore di quella di Montella.

Le sconfitte contro Riejka e Verona, unite al nuovo caso Donnarumma e alla bocciatura del piano societario da parte della Uefa, hanno fatto precipitare le cose: ieri l’annullamento della cena di Natale e la decisione di spedire la squadra in ritiro. Fino a nuove disposizioni. E sabato c’è l’Atalanta. Poi il derby di Coppa Italia e la trasferta di Firenze. Non esattamente delle formalità.