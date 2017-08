Milan-Immobile, sondaggio con la Lazio!

Di Mister X ne spunta uno a settimana: il nome nuovo per l'attacco del Milan oggi è Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, 27 anni, è reduce dalla sua migliore stagione in Serie A con 23 gol segnati che hanno contribuito alla qualificazione dei biancocelesti in Europa League: anche in precampionato ha dimostrato di essere già in forma e di essere sempre l'uomo di punta, in tutti i sensi, della squadra di Inzaghi.



Sfumati (anche se non definitivamente) una serie di obiettivi, da Aubameyang a Belotti, passando per Diego Costa, il Milan ha ricevuto un ultimatum dalla Fiorentina per Kalinic e si sta guardando intorno a caccia del nome giusto per Montella. Così ha provato a fare un sondaggio per Immobile: Lotito, che ha rinnovato il contratto di Ciro a giugno fino al 2021, non ha ancora aperto la trattativa e, anzi (come del resto Mirabelli) nega ufficialmente che ci possa essere. Sullo sfondo, per il Milan, resta anche la suggestione Ibrahimovic, ma Zlatan è svincolato, oltre che infortunato, e potrebbe arrivare a campionato in corso.