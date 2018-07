Milan, il Tas prende tempo: la decisione slitta a domani

Nemmeno oggi, si saprà solo domani se San Siro rimarrà desolatamente silenzioso nei giovedì di coppa oppure verrà avvolto dalle emozioni di una partita di calcio. Nelle ultime ore sono aumentate le possibilità, fino a diventare in seguito certezza, che il Tas presieduto dal giudice tedesco Ulrich Haas con al suo fianco gli altri due arbitri, lo svizzero Müller e l'inglese Howell, prenda ancora tempo per confermare la sentenza Uefa con il Milan fuori dalle coppe o al contrario annullare la decisione della Uefa.



Le cose sono andate per le lunghe a Losanna dove hanno parlato Frank Tuil, manager di Elliott, e l'a.d. rossonero Marco Fassone. Due i punti toccati nella memoria difensiva: la richiesta di uguaglianza di trattamento rispetto ai casi precedenti e il debito che non è più verso terzi (Elliott), ma nei confronti dell'azionista di maggioranza (lo stesso Elliott). Poi è toccato alla Uefa esprimere le sue tesi. Nel pomeriggio hanno preso la parola gli avvocati, ma la sentenza slitterà a domani (dopo le 11 secondo l'Ansa), non alle 19 o alle 20 di stasera come ipotizzato negli ultimi giorni. La conferma è arrivata dall'ad rossonero all'uscita dal Tas.



Da questa sentenza non dipende solo il futuro europeo del Milan, ma anche quello tecnico, perché con i rossoneri in Europa la tentazione di Bonucci di lasciare il Milan potrebbe cadere, così come quella di Donnarumma e Suso. Poi cambierebbe anche il budget per la campagna acquisti, impostata e conclusa da chi, lo sapremo sabato.