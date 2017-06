Milan, il ritratto di Yonghong Li: patrimonio da 700 mln di dollari e numerose attività

Ecco chi è il futuro socio numero uno del Milan Yonghong Li. E' il principale azionista del Guizhou Fuquyang Group, leader nel campo minerario. Inoltre possiede una partecipazione al 20 per cento nell'azienda numero uno nella produzione di bottiglie di plastica e forti interessi nel mercato immobiliare: per esempio è proprietario del più grande centro commerciale della città più ricca della Cina meridonale, Guangzhou. Patrimonio stimato 700 miloni di dollari. Garanzie ritenute sufficienti dal fondo Eliott per erogare il mega prestito di 303 milioni di euro.



Il closing è stato fissato al 14 aprile in prima convocazione e in seconda il 4 maggio, data lontana non casualmente per sottolineare che sarà senza dubbi la prima quella valida. Un giorno, il 14, ricco di scadenze: l'incontro con Silvio Berlusconi, l'assemblea degli azionisti alle 14 30 (non dovrebbe durare più di un'ora), la probabile conferenza stampa e prima runione del nuovo cda rossonero. Tutto ancora però ovviamente da pianificare nei dettagli. Sul piano sportivo l'agenda di Fassone e Mirabelli in rpima pagina prevede il colloquio con Vincenzo Montella.

CARLO PELLEGATTI