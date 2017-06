Milan, il ritorno di Maldini è più lontano

Con l'offerta fatta da Marco Fassone a Paolo Maldini e il comunicato che annuncia Michele Mirabelli, la cordata cinese che sta trattando l'acquisto del Milan è convinta di avere fatto tutte le mosse necessarie per illustrare all'ex capitano rossonero l'organigramma previsto per la società milanista una volta effettuato il closing. Sino Europe Sports è come avesse detto: "Caro Paolo, ti vogliamo per collaborare nel futuro del Milan ma le posizioni di ds e dg sono già occupate".



In due giorni, Sino Europe Sports ha prima fatto pervenire a Maldini una proposta concreta (ruolo operativo inerente la parte sportiva e rappresentante del Milan presso Uefa ed Eca, oltre che responsabile della gestione dei nuovi acquisti) e poi ufficializzato la presenza dell'ex Inter come nuovo direttore sportivo (e Fassone dg). Anzi, il comunicato su Mirabelli ha proprio il sapore di risposta a Maldini anche considerando la tempistica: non è un caso che sia uscito proprio il giorno dopo i dubbi manifestati dalla bandiera milanista.



Ora la palla ripassa in mano - o nei piedi, considerando la persona - a Maldini, anche se Sino Europe Sports, come raccolto dal nostro Carlo Pellegatti, pare convinta che il "ni" di martedì non sia altro che un preludio a un "no" definitivo. Ma, visti i tempi ristretti prima del closing (previsto il 15 novembre o, al più tardi, entro il 20 dello stesso mese), le possibilità di un ribaltone sono ridotte.