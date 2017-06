Milan, il rinnovo di Donnarumma in standby fino al closing

Tra mercoledì e giovedì si dovrebbe conoscere la nuova data di fine closing tra Fininvest e Sino Europe Sport per la cessione del Milan. Nel weekend le due parti hanno provveduto a redarre i documenti che prevedono la proroga della terza tranche di 100 milioni di euro e la calendarizzazione della nuova data della chiusura dell'affare.



I soldi e la firma di quei documenti dovrebbero arrivare entro giovedì e a quel punto si saprà anche quando SES provvederà a finalizzare l'acquisto: Fininvest vorrebbe che tutto si chiudesse entro fine marzo, massimo inizio aprile ma, come riferito dal nostro Carlo Pellegatti, è possibile che si arrivi intorno a metà del prossimo mese.



Quello che sembra chiaro è che, in questo periodo di interregno, né dirigenza attuale né quella cinese incontreranno Mino Raiola per il rinnovo del contratto di Donnarumma, che quindi dovrà aspettare la nuova proprietà prima di definire il suo futuro. Stesso discorso per obiettivi che si sono offerti o possono interessare per la prossima stagione come l'esterno Kolasinac: prima il closing, poi il mercato.

Milan, il closing slitta ancora: 100 milioni attesi a fine settimana