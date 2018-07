Milan, il nuovo organigramma: c'è Maldini

Il nuovo Milan targato Elliott è pronto a definire il proprio organigramma: secondo le fonti de Il Sole 24 ore Ivan Gazidis (attuale direttore esecutivo dell'Arsenal) sarà il nuovo amministratore delegato al posto di Marco Fassone mentre Umberto Gandini sarà direttore generale lasciando la Roma e tornando ad abbracciare i colori rossoneri.



Conferme per Leonardo direttore tecnico - a proposito, Massimiliano Mirabelli in serata incontrerà il presidente Scaroni per la rescissione del contratto - ma anche per l'ingresso in società di Paolo Maldini con ruolo ancora da definire ma che riguarderà anche per lui l'area tecnica. Dovrebbe essere questione di ore per la nomina ufficiale.