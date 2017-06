Milan, il gol è una maledizione. E intanto Niang se la gode...

5 gol realizzati nelle ultime 7 partite. I numeri certificano che il Milan ha evidenti, anzi evidentissimi, problemi in zona gol. La squadra di Montella crea tante occasioni ma non riesce a concretizzare la mole di gioco. Bacca è diventato ormai un vero e proprio caso: il colombiano sembra sempre più un corpo estraneo alla manovra rossonera e ha manifestato la propria rabbia al momento della sostituzione contro la Sampdoria. Ma con Lapadula la situazione non migliora: l'ex punta del Pescara si è divorato in maniera incredibile la rete del pareggio a due passi da Viviano.



Se Bacca e Lapadula (e non solo) 'piangono' c'è qualcuno Oltremanica che esulta. Mbaye Niang ha subito trovato la rete all'esordio con il Watford. Nella gara con il Barnley il francese ha anche fornito un assist decisivo: una prima da favola che avrebbe addirittura convinto il club inglese a riscattare il giocatore a fine stagione per circa 18 milioni di euro secondo quanto concordato con il Milan al momento del prestito oneroso. Per il club di via Aldo Rossi sarebbe un importante guadagno e tuttavia comincia ad affiorare il dubbio che i rossoneri abbiano scaricato troppo in fretta Niang, soprattutto alla luce dell'attuale sterilità offenisva.



Lui intanto si gode il momento: "Giocare in Premier League è sempre stato il mio sogno. Sono venuto al Watford per restare a lungo, voglio dimostrare il mio valore. Sono molto contento per il mio primo goal e voglio segnare sempre di più in questo stadio, dove i tifosi sono molto caldi e l'atmosfera è piacevole". i tifosi milanisti sperano di non doverlo rimpiangere da qui a maggio...