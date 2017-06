Milan, il futuro si chiama Montella: sogni Fabregas e Aubameyang

Comincia a prendere forma il Milan del futuro. Venerdì sarà lo storico giorno del closing che metterà fine all'era Berlusconi, poi inizieranno le manovre per dare vita al progetto rossonero da tempo in cantiere e Sino-Europe Sports ha le idee chiare: il punto di partenza del nuovo corso rossonero sarà Vincenzo Montella.

L'Aeroplanino in questi mesi ha convinto la nuova proprietà della bontà del suo lavoro e una volta sancito l'ingresso in società del gruppo asiatico, Fassone e Mirabelli si trasferiranno a Milanello per incontrare l'allenatore partenopeo e discutere del nuovo contratto. L'idea dei cinesi, secondo la 'Gazzetta dello Sport', è quella di offrire a Montella un prolungamento annuale dell'attuale accordo (in scadenza nel 2018) con un ritocco dell'ingaggio che oggi ammonta a 2,3 milioni.

Sino-Europe vuole partire fornendo certezze a squadra e tifosi e per questo Montella sarà confermato anche in caso di mancata qualificazione all'Europa, poi sarà il momento di parlare di mercato. La priorità, come si sa, è blindare Donnarumma, Suso e De Sciglio, ma i nomi che circolano cominciano a essere tanti: in Inghilterra scrivono che i rossoneri sarebbero pronti a tornare alla carica per Cesc Fabregas con un'offerta da 30 milioni, in Germania si parla con insistenza di un possibile ritorno a Milano di Aubameyang e non è un mistero che piaccia molto Keita della Lazio.

Il Milan cinese è pronto a cambiar rotta, ancora pochi giorni e sapremo in quale direzione.