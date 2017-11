Milan, il fondo Highbridge pronto a prendere il posto di Eliott?

Svolta societaria vicina per il Milan. Secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore l'advisor Bgb Weston avrebbe infatti scelto Highbridge Capital Management, fondo internazionale controllato dalla banca d'affari americana JP Morgan e che ha base a New York e sedi a Londra e Hong Kong, per rifinanziare il debito contratto con Eliott al momento dell'acquisto della compravendita con Fininvest. Verrebbe rifinanziato in anticipo rispetto alla scadenza dell'ottobre 2018 sia il debito sottoscritto dal club (123 milioni), sia quello in campo alla Rossoneri Sport di Li Yonghong (180 milioni)



Il Milan avrebbe già firmato un contratto di esclusiva di otto settimane con Highbridge come riporta il Corriere della Sera: dal nuovo creditore dovrebbe arrivare un finanziamento da 400 milioni complessivi da saldare entro 5 anni, ovvero il 2023. Inoltre sarebbero stanziati altri 100 milioni se dopo un certo periodo di tempo venisse rispettato il business plan. Il piano sarebbe conservativo per quanto riguarda i risultati sportivi (Europa League e non Champions come obiettivo) ma più aggressivo sul fronte dei ricavi commerciali previsti dalla Cina.