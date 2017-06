Milan, il closing con Sino Europe Sports fissato entro un mese

Il giorno della svolta rossonera si avvicina e i tasselli del puzzle stanno andando tutti al posto giusto. Dopo la caparra iniziale di 100 milioni e le garanzie per i restanti 440 milioni entro il 21 novembre, ora c'è anche la data del closing: il Milan sarà ceduto da Silvio Berlusconi alla cordata guidata da Sino Europe Sports il 2 dicembre prossimo (o, in seconda chiamata, il 13 dello stesso mese).



La data è stata decisa dopo che Fininvest ha ricevuto conferma che i 400 milioni di euro pattuiti con Sino Europe Sports arriveranno il giorno dopo il derby: per convocare l'assemblea dei soci serve un tempo tecnico che, dal 21 novembre, fa arrivare proprio a inizio dicembre.



In quel giorno accadranno tre cose: le dimissioni del vecchio board, la firma del contratto definitivo di cessione del 99,93% delle azioni del Milan in mano a Fininvest e l'assemblea dei soci che nominerà il nuovo board con Marco Fassone come amministratore delegato designato. Il closing, quindi, avverrà entro un mese e, grazie all'accordo tra le parti, non porterà dimissioni o nomine anticipate nella dirigenza ma farà accadere tutto nella stessa giornata.