Milan, il CdA mette alle strette Li Yonghong

La mossa del Fassone o meglio di Fassone Marco, amministratore delegato del Milan. Per evitare quella che sembra per molti già una certezza, l'esclusione dall'Europa League. La mossa dei dirigenti rossoneri, che con un pool di avvocati stanno studiando le strategie per evitare uno sfregio alla storia rossonera, punta a portare davanti alla Camera di Giudizio una documentazione relativa ad altri club che nella stessa situzione nel passato sono stati sanzionati solo con multe o limitazioni della rosa.



Ma le mosse di Fassone non vanno solo verso questa direzione. Nell'ultimo consiglio di ammnistrazione è stata deliberata la richiesta di un altro aumento di capitale di 20 milioni di euro per arrivare ai 60 milioni totali già fissati. Ma è stata una decisione inaspettata perché sembrava che che questi non fossero così urgenti.



Inoltre venerdi, sempre dal CdA, è stata Inviata una lettera al presidente rossonero Li Yonghong nella quale si invita a inviare i 10 milioni, altra tranche, entro 5 giorni, quindi entro fine maggio. Non dimentichiamo, mormora qualcuno maliziosamente, che nel caso non arrivasssero nei tempi stabiliti gli aumenti di capitali richiesti, salterebbe una covenant cioè diciamo un paletto fissato nell accordo tra Li Yonghong e il fondo Elliott che cosi potrebbe subentrare come proprietario prima del 15 ottobre.