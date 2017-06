Milan, il calendario ti dà una mano. Ma Sacchi: "La Juve non ha rivali"

Il prossimo turno di campionato, calendario alla mano, sembra fatto su misura per il Milan. I rossoneri sono attesi infatti dal match di San Siro con il Crotone e sulla carta il Diavolo dovrebbe portare a casa i tre punti. Il resto della quindicesima giornata prevede tanti scontri diretti. La Juventus capolista ospita allo Stadium la sorpresa Atalanta: per la formazione di Allegri un avversario ostico anche perchè i bergamaschi non hanno 'nulla da perdere'. Montella farà il tifo per un pareggio per avvicinarsi ancora di più alla vetta.



Lo stesso punteggio nel derby capitolino non dispiacerebbe al Milan che potrebbe così staccare la Roma e la Lazio. Non è finita qui perchè il turno si aprirà con la sfida del San Paolo tra Napoli e Inter, al momento distanti in classifica ma comunque rivali sempre molto pericolose almeno nella rincorsa a un posto nella prossima Champions League. Se ci saranno risultati per così dire 'favorevoli', l'undici di Montella si presenterebbe alle due gare prima di Natale contro Roma e Atalanta con il morale davvero alle stelle.



Tuttavia c'è chi pensa che lo scudetto non sia affatto in discussione. L'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, sottolinea: "La Juve è prima in classifica e ha un vantaggio enorme che viene anche dalla superiorità morali. Non vedo molte chance per le rivali. I bianconeri sono troppo superiori in tutto: mentalità, leadership. Non vedo un'avversaria".