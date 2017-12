Milan, idea Mancini per il futuro

Montella esonerato prima di Natale, Gattuso che nonostante le dichiarazioni di Mirabelli il giorno della presentazione ("Non è un traghettatore") difficilmente rimarrà anche nella prossima stagione e le difficoltà di arrivare al sogno Antonio Conte. Mentre sul campo il Milan si concentra sul derby di Coppa Italia, in società si inizia già a pianificare il futuro a partire dal nome del nuovo tecnico, anche perché in estate certamente la rosa non sarà rivoluzionata come successo quest'anno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome nuovo in casa rossonera è quello di Roberto Mancini, che al momento sarebbe scontento della sua situazione allo Zenit, che conosce benissimo Mirabelli e Fassone (che lo accolse a Milano sponda nerazzurra nel 2014 quando sostituì Mazzarri) e che ha quell'esperienza e quel profilo internazionali che lo renderebbero un nome spendibile anche in Cina, dove il Milan punta ad un forte sviluppo del brand.

Ci sono, però, anche dei problemi. E non da poco. Mancini infatti attualmente in Russia percepisce uno stipendio da 8 milioni netti a stagione, una cifra che non rappresenta un problema per la Gazprom, ma che i rossoneri difficilmente potrebbero permettersi. Inoltre il tecnico di Jesi non ha mai nascosto di sognare la panchina della Nazionale e in caso di chiamata azzurra risponderebbe senza dubbio positivamente. Ma anche in caso in cui si trovi un accordo per l'ingaggio (i rossoneri potrebbero alleggerire le proprie casse con la nuova sistemazione di Montella, corteggiato dal Siviglia) e la Nazionale punti su un'altra figura (Ancelotti?), come prenderebbero i già scontenti tifosi rossoneri l'approdo in panchina dell'uomo che ha riportato lo scudetto all'Inter dopo un ventennio di digiuno?