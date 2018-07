Milan, Ibrahimovic in ritiro: "Mi siete rimasti nel cuore"

Siamo sicuri che tanti tifosi ancora oggi sognano di vedere Zlatan Ibrahimovic in questo Milan che cerca disperatamente un nuovo numero 9 capace di garantire tanti gol. Ibra oggi gioca nei Los Angeles Galaxy ma i colori rossoneri gli sono rimasti nel cuore, come dimostra il blitz nel ritiro di Gattuso negli Stati Uniti (per la International Champions Cup 2018): "Ciao a tutti, spero stiate bene. Mi mancate tanto e sapete bene che mi siete rimasti nel cuore. In bocca al lupo, vi seguo sempre, un grande saluto" le parole dello svedese pubblicate dall'account Twitter ufficiale del Milan.

Look who came to say hello! ❤️⚫️

Guardate chi è venuto a trovarci a Los Angeles questa sera! ❤️⚫️

👋🏻 @Ibra_official! #DevilsInUSA pic.twitter.com/i5F6s9XySj — AC Milan (@acmilan) 25 luglio 2018