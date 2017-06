Milan, i tifosi vogliono la Chapecoense al Trofeo Berlusconi

La tragedia che ha colpito la Chapecoense lo scorso lunedì ha scosso il mondo del calcio e non solo. Da qui nasce una lodevole iniziativa partita da alcuni tifosi del Milan in Brasile a cui hanno fatto eco altri gruppi di tifosi della Juventus e dell’Inter. L’idea è quella di invitare la Chapecoense al prossimo Trofeo Berlusconi, storico torneo tradizionalemnte giocato in estate fondato nel 1991 a cui di solito partecipano Milan e Juventusì. Su Twitter è partito subito l’hastag #chapenotrofeuBerlusconi, che in poco tempo ha raggiunto oltre 4500 retweets. E’ stato taggato anche il profilo ufficiale del Milan per sensibilizzare al massimo la società rossonera all’iniziativa.

Campanha: Queremos a Chapecoense no Troféu Luigi Berlusconi! Mais informações no link abaixo https://t.co/F5r5rB4mP5 pic.twitter.com/mp3mhHRHXT — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 30 novembre 2016