Milan, i tifosi sognano Kakà team manager. E c'è la suggestione Braida

E se quello di Leonardo non fosse l'unico ritorno nel nuovo Milan targato Elliott? Il brasiliano, che non è stato ancora annunciato ufficialmente (avverrà a breve come evidenzia il comunicato emesso dal club in giornata) ma sta già portando avanti le trattative di mercato (ha incontrato la Juve per discutere dell'affare Bonucci-Higuain) da direttore tecnico in pectore, potrebbe essere infatti ritrovare Ariedo Braida.



Per il momento si tratta solo di un suggestivo rumors ma nei giorni scorsi, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo stesso Leonardo avrebbe avuto un contatto telefonico con l'attuale direttore sportivo (per il mercato estero) del Barcellona.



Suggestiva sarebbe anche l'ipotesi, molto caldeggiata dai tifosi, di rivedere Kakà all'interno della società rossonera, magari nel ruolo di team manager (Cristian Abbiati ha lasciato per motivi personali). Certa invece la presenza (altro ritorno) di Umberto Gandini: entro il 1° agosto assumerà la carica di amministratore delegato con delega alla parte sportiva, alle relazioni internazionali e alla comunicazione. Tra qualche mese è previsto l'ingresso di Ivan Gazidis, oggi direttore esecutivo dell'Arsenal: sarà ad responsabile della parte finanziaria.