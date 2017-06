Milan, i tifosi cantano per Baresi: messaggio contro Maldini?

“Un capitano, c’è solo un capitano…Franco Baresi”. Durante il primo tempo e tutto l'intervallo di Chievo-Milan, dalla curva occupata dai sostenitori rossoneri sono partiti diversi cori a favore del grande ex capitano rossonero Franco Baresi. Nessun coro invece per Paolo Maldini, a testimonianza del fatto che (forse) la Sud non veda di buon occhio l’ex numero 3 milanista. Dalle tribune del Bentegodi un suggerimento per la scelta della bandiera da inserire in società?