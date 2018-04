Milan, i retroscena dell'accordo con Gattuso

Alle ore 17 di oggi Gennaro Gattuso prolungherà legandosi al Milan fino al 2021. Il nostro Carlo Pellegatti nel corso di Premium Sport News ha svelato i retroscena e ripercorso le tappe dell'accordo.



Lo scorso 28 marzo il ds Massimiliano Mirabelli aveva esplicitamente detto che nell'uovo di Pasqua ci sarebbe stato il rinnovo di Gattuso e diceva così perché il contratto era pronto già da 10 giorni. Un contratto da top allenatore, con ingaggio da 2 milioni di euro e a salire. Di questo Marco Fassone aveva parlato con la proprietà cinese e con Elliott, tutto era stato predisposto ma non si è arrivati alla firma per gli impegni dello stesso Fassone.



L'amministratore delegato era stato infatti occcupato nei due Consigli di Amministrazione del 28 e soprattutto del 30 marzo (durata di 10 ore), alla vigilia della sfida con la Juventus: così è partita la telefonata a Gattuso per 'tranquillizzarlo' e spiegargli la situazione (chiarendo anche come fosse 'inutile' siglare l'accordo in albergo a Torino dove la squadra era in ritiro).



La vicenda ieri si è poi sbloccata: c'era infatti ancora qualcosa da sistemare, alcuni tecnicismi non tanto sulle cifre ma sulle eventuali 'penali' in caso di esonero o addio anticipato. Ora può finalmente (ri)partire la nuova era Gattuso: dopo la firma l'allenatore incontrerà Mirabelli per iniziare a costruire la squadra del prossimo anno.