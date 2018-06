Milan, i perché del rinvio della sentenza Uefa

Il Milan dovrà aspettare ancora. Era attesa lunedì la sentenza sul mancato rispetto del Fair Play Finanziario con il rischio concreto dell'esclusione dalle Coppe di due anni e una multa di 30 milioni di euro ma la Camera giudicante dovrebbe emettere il provvedimento nei prossimi giorni, probabilmente oggi o mercoledì. Secondo quanto filtra da Nyon, sarebbero essenzialmente due i motivi dei continui rinvii: da un lato il tentativo di rendere inattaccabile la sentenza di fronte al Tas, dall'altro la volontà di non penalizzare eccessivamente il nuovo proprietario rossonero, chiunque sarà.



L'Uefa sta redigendo il testo con massima precisione perché sarebbe una prima volta, la scadenza ravvicinata del debito rende il caso sui generis, potrebbe addirittura fare giurisprudenza: l'obiettivo è che il quasi scontato ricorso rossonero al Tribunale di Losanna non cambi nemmeno una virgola della sentenza.



D'altro canto, viste le trattative che dovrebbero portare Li Yonghong ai margini oltre a scongiurare il subentro del fondo Elliott, l'Uefa sta lavorando sulle sanzioni accessorie (quelle che riguardano mercato e tetto agli stipendi) in modo che i nuovi proprietari non siano penalizzati già all'inizio della nuova avventura nell'allestire una squadra competitiva e operare investimenti.