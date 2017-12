Milan, i numeri ricordano l'82: l'anno della B

Che fosse un campo maledetto Gattuso se l'aspettava e, in uno certo senso, sentiva. E ancora una volta Verona è stata fatale. Sembra un ricordo lontano la vittoria col Bologna, e invece è passata solo una settimana. Da tre punti che dovevano essere la svolta, a tre schiaffi che costringono a ripartire da capo.



Gattuso si scusa e parla di squadra ‘arruffona’e incapace di reagire: 7 volte in svantaggio in stagione e altrettanti k.o., in linea con la retrocessione dell’82 per intenderci. I problemi del Milan li leggi tutti nei numeri: 8 partite con almeno 2 gol subiti, impossibile competere così con le grandi, ma vai a vedere lo score con le neopromosse e l’unico successo è la vittoria di rigore con la Spal. Un disastro, dopo un mercato che ha fatto storia (per gli oltre 200 milioni spesi) e una partenza a mille all’ora con il netto successo sul Crotone e quello più sofferto col Cagliari.



Quattro mesi dopo è cambiato tutto, anche la guida tecnica. Da Montella a Gattuso (che ha una media-punti di 1.33 a partita, già sotto l'1.42 dell'aeroplanino), ma i risultati per ora sono uguali. Il quarto posto – obiettivo stagionale – è lontano 14 punti e obbliga ad un cambio di ritmo che finora non c’è stato. Non serve nemmeno guardare i numeri stavolta, le facce viste al Bentegodi raccontano molto di più.