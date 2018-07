Milan, i convocati per la ICC 2018: fuori Montolivo, Bacca e Gomez

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della International Champions Cup 2018, sono 28 i giocatori in lista e sia tra questi che tra quelli esclusi possono nascondersi risvolti di calciomercato. Innanzitutto sia Pepe Reina che Leonardo Bonucci saranno negli Stati Uniti con la squadra: per il portiere si era parlato della volontà di Sarri di portarlo al Chelsea mentre il capitano sembrava vicino al Psg, questa indicazione potrebbe toglierli dal mercato.



Discorso diverso, invece, per Gustavo Gomez e Carlos Bacca, non convocati e fuori dal progetto, così come per Riccardo Montolivo: Gattuso non ha portato in Usa il centrocampista per scelta tecnica, si apre una strada per la cessione. Nella lista non figura neanche Ivan Strinic perché ancora in vacanza dopo l'ottimo Mondiale con la Croazia.

I CONVOCATI

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Antonelli, Bellodi, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

Centrocampisti: Bertolacci, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi

Attaccanti: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso, Tsadjout.