Milan, i 100 milioni della terza caparra non arrivano

Ritardo tecnico, problemi burocratici: l'ennesimo capitolo della saga sulla cessione del Milan alla cordata cinese rappresentata da Sino Europe Sports costringe all'utilizzo di termini ormai noti. Il bonifico di 100 milioni di euro necessari a coprire la terza caparra non è ancora partito da Hong Kong e Fininvest aspetterà fino a lunedì: il closing resta comunque fissato al 7 aprile, poco meno di un mese. Per ora, dunque, regna l'ottimismo, ma come ha fatto capire anche Piersilvio Berlusconi, seppure dovesse saltare tutto, non ci sarebbereo danni economici...