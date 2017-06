Milan, Honda critico: "Allo stadio solo fischi"

Non è un gran momento per Keisuke Honda, che nel Milan di Montella sta trovando poco spazio. E così, come capita spesso con i giocatori stranieri, si è un po' sfogato nel ritiro del Giappone puntando il dito contro i tifosi: "Qui non ci sono mai ululati di contestazione, al Milan invece se ne sentono fin troppi".



Honda ha spiegato così il suo parere: "In Giappone non si sentono mai i tifosi fare ‘buuu’, al Milan invece è un continuo. Quello che non va è che, quando stai perdendo, durante la partita i tuoi supporter ti abbandonano. Non sento nessun tipo di amore, ma appena vinci ti trattano come una famiglia. Ai tifosi contano solo i risultati, vincere o perdere. Non solo il Milan, ma tutta l’Italia è così".