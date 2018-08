Milan, Higuain: "Una sfida bellissima, Leonardo è stato determinante"

"Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo che hanno fatto per portarmi qui. Mi ha motivato molto il progetto che hanno in mente. È una sfida bellissima e spero di ripagare tutta la fiducia che mi hanno dimostrato. Arrivo in una squadra con una storia immensa e quando mi hanno detto di esser parte della rinascita del Milan, è stato un motivo d’orgoglio e ho accettato di venire qui". Gonzalo Higuain mostra tutto il suo entusiasmo nella conferenza stampa di presentazione nella sede rossonera.



Leonardo è stato determinante nella scelta del Pipita: "lo conoscevo da prima. Lui ha inciso tanto per il mio arrivo. Le sue parole mi hanno convinto. Ho fiducia nell'allenatore e nella squadra, si possono fare grandi cose. Ho già indossato qualche maglia pesante. Ho giocato in squadre che lottavano per vincere. Orabisogna riportare il Milan in alto".



Resta top secret il contenuto del confronto con Gattuso: "Rimane tra di noi. Io non sono una persona che parla di quello che succede nello spogliatoio. Posso dire che è stata una conversazione importante, ha inciso sulla mia scelta. Mi incuriosisce tutto del Milan. Ci sono giocatori con caratteristiche che mi piacciono molto".



"Non mi considero la stella del Milan. La stella è la squadra - prosegue Higuain - io devo dare il mio contributo. Le partite si vincono tutti insieme, non le vince un singolo. Gattuso? Ci siamo sentiti, posso solo dire che è stata una conversazione che ha inciso sulla mia scelta di venire qui. Europa League? Dobbiamo partire per vincerla, è uno degli obiettivi. Sarebbe straordinario portare a casa un trofeo europeo".



L'attaccante argentino era seguito anche dal Chelsea: "L'unico che mi voleva era Sarri, al Milan mi hanno voluto tutti. Il rimpianto di non giocare con Cristiano Ronaldo? Ho già giocato con lui. Nessun rimpianto, al contrario, sono felice di questa nuova avventura. Da 12 anni gioco in Europa e Milanello mi ha colpito, è quello che vuole ogni calciatore: storia, verde e calcio puro, fa venire la pelle d'oca perché é un posto speciale".



Infine uno sguardo al recente passato: "Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento, a Torino ho amici e compagni, sarà emozionante tornarci. Sono stati due anni bellissimi. Con Allegri ho avuto visioni differenti, ma non è quello che mi ha portato a venire qui. In bianconero ho vinto due scudetti e due coppe Italia. La società ha deciso che non dovevo continuare li e mi hanno fatto venire in una squadra dove mi hanno dimostrato tanto amore".