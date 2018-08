Milan, Higuain contro il 'tabù' della maglia numero 9

Anche per lui sarà la prova del 9. Con Gonzalo Higuain il Milan spera di sfatare una maledizione che dura dal 13 maggio 2012, cioè dal giorno in cui Pippo Inzaghi diede l’addio a quella maglia dopo 11 anni di grandi successi. Nelle sei stagioni seguenti il 9 del Milan è diventato così pesante da portare soltanto grane a chi lo ha indossato.



A cominciare da Pato che dopo l’addio di Inzaghi se lo prese, ma senza fortuna, tra guai fisici e pessimo rendimento. Con quella maglia il brasiliano giocò appena 208 minuti senza riuscire a segnare nemmeno un gol in serie A. Poi passò al Corinthians e il 9 si spostò sulle spalle di Matri, sbarcato a Milano nell’estate del 2013 al costo di 11 milioni. Per lui 830 minuti di campionato e solo una rete segnata. Anche l’ex gioiello del vivaio fallì l’appuntamento con il numero più ambito.



Che l’estate seguente fu ceduto a Torres, arrivato in prestito dal Chelsea per provare a rigenerarsi nel calcio italiano. Morale della favola (si fa per dire): 592 minuti giocati in serie A e una sola gioia, al Castellani contro l’Empoli, fino all’addio di gennaio. Via un altro "falso nove" e caccia di nuovo aperta a quello vero. Galliani puntò dritto su Destro, prelevato dalla Roma in prestito per provare finalmente a rispolverare i fasti di Pippo Inzaghi. Anche stavolta niente da fare. In pochi mesi di Milan per lui 844 minuti giocati in campionato e tre gol fatti.



Il club rossonero ci riprovò con l’estero: la maglia passò sulle spalle di Luiz Adriano ai tempi protagonista in Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Pagato 8 milioni di euro, anche con lui non cambiò nulla: 4 reti in 1183 minuti. Meglio ha fatto Lapadula, arrivato dal Pescara per 9 milioni, un numero che gli ha portato diciamo benino. Perché di gioie ne ha regalate 8 (in 27 presenze), insomma un po’ meglio rispetto agli altri, compreso André Silva, l’ultimo "falsissimo nove" di questo Milan in cerca d’autore, che adesso spera con Higuain di tornare ai tempi in cui quella maglia faceva sognare.