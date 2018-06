Milan, Han Li a New York per la trattativa con il prossimo socio di maggioranza

Mentre si attende ancora la sentenza Uefa sulla violazione al Fair Play Finanziario, la partita societaria del Milan si gioca anche a New York: è nella città americana che è volato David Han Li per cercare di arrivare a quella svolta necessaria per evitare il subentro di Elliott a Li Yonghong. Il direttore esecutivo rossonero si è mosso per limare gli ultimi dettagli della trattativa con il nuovo socio che poi diventerebbe subito di maggioranza.



Sono dunque ore calde per il mondo Milan, l'intesa per affiancare una nuova figura a Li Yonghong è in dirittura d'arrivo mentre non trovano riscontri le voci su un già avvenuto versamento da parte di Elliott dei 32 milioni di euro necessari all'aumento di capitale. La situazione rimane quella di qualche giorno fa: se entro domani alle 17 i soldi del presidente milanista non fossero visibili, li pagherebbe Elliott. A quel punto Mr. Li avrebbe dieci giorni lavorativi (quindi entro il 9 luglio) per rimborsare il fondo americano che, in caso di mancato rimborso, subentrerebbe all'imprenditore cinese.