Milan, Halilovic è ufficiale: "Felice di essere qui"

Alen Halilovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: si sapeva da qualche giorno, visto che il contratto del croato era stato depositato in Lega, ma adesso è arrivato anche l'annuncio del club sui social e sul proprio sito. Il trequartista classe 1996 arriva a parametro zero dall'Amburgo che si è assicurato e si è accontentato semplicemente del 20% sulla futura rivendita: il giocatore ha firmato un contratto fino al 2021 e su Instagram, nel pubblicare una story, ha mostrato tutto il suo entusiasmo. "Happy to be here", "Felice di essere qui", ha scritto.



È lo stesso sito del Milan che definisce Halilovic "una scommessa da vincere, una stella che può e vuole tornare a brillare". Come quando a 14 anni lo chiamavano il Messi di Croazia e fu preso dal Barcellona. "Ha grandi potenzialità ma deve ancora esplodere. Arriva in Serie A pieno di motivazioni, per rimettersi in gioco e cercare una svolta nella sua promettente carriera dopo diversi anni soprattutto in Liga spagnola. Piede mancino, 169 cm per 69 kg, per caratteristiche è un fantasista, molto tecnico e rapido nello stretto, capace di agire in vari ruoli dal centrocampo in su: trequartista, esterno offensivo, mezzala. Ama partire da destra e accentrarsi in maniera imprevedibile. Offrendo, di conseguenza, tante opzioni tattiche". Di fatto è la prima alternativa a Suso.