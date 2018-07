Milan, Halilovic: “Vi spiego il mio flop al Barça”

La rivoluzione societaria in corso ha distolto l’attenzione dall’ultimo acquisto del Milan, il croato Alen Halilovic, presentato oggi alla stampa. È il suo folto capello biondo a rubare la scena, prima che possa lasciare il segno sul campo. Il Milan, comunque, sembra il posto giusto per esprimere il suo talento: “Sono molto felice di essere qui - dice il classe ’98 -. Sono in un club leggendario, è un grande passo per me e voglio imparare molto dai compagni e da Gattuso, in campo chiede il massimo e dà il cento per cento a tutti. Ci ho già parlato, mi ha spiegato tutto quello che c’è da sapere. La prima impressione è stata ottima”.



Non solo Gattuso, però, ha influenzato la sua scelta di sposare il progetto Milan. Due ex rossoneri, ex compagni al Las Palmas, hanno consigliato un approdo in Italia: Alberto Aquilani e Kevin-Prince Boateng. “Mi hanno parlato benissimo del Milan. Ma mi hanno avvertito che dovrò allenarmi molto”. Il suo innesto, tatticamente, risulta piuttosto versatile: “Ho già giocato in passato da mezzala, sia in nazionale Under 21 che al Las Palmas, credo che un ruolo da 8 o da 10 sia perfetto per me: io posso dare il meglio lì in mezzo oppure da ala destra”.



Sui motivi del suo flop al Barcellona: “Ero un ragazzo (fu pagato 5 milioni di euro nel 2014, all’età di 18 anni, ndr) e non sempre hai molte occasioni per giocare, tra Gijon e Las Palmas sono cresciuto e mi sento pronto per il Milan”.



In blaugrana ha avuto il privilegio di imparare dai migliori. Anzi, direttamente dal migliore, Leo Messi. Halilovic risponde così a chi gli chiede di Ronaldo alla Juve: “È tra i migliori al mondo, ma la Pulce è insuperabile”.