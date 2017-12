Milan, gli scommettitori "contro" Gattuso: l'esonero paga 3 a 1

Il Milan di Gattuso comincia da Benevento. Pronostico favorevole ai rossoneri per il lunch match di domenica: il '2' vale 1,38, il pari sale a 5,00, la prima vittoria in Serie A dei campani 8,25 (ma occhio, perché se indovinate il risultato esatto potreste vincere 5mila euro).

Il Milan a seguire incontrerà in casa Bologna e Atalanta, in trasferta Verona e Fiorentina: chiuderle con un filotto di vittorie vale 14 volte la scommessa. Più probabile, nello stesso arco temporale, un'espulsione di Gattuso, data a 3,00. Non si esclude neppure, anzi, l'esonero prima della fine del campionato, eventualità che vale tre volte la scommessa.

Per Sampdoria-Lazio, i 'quotisti' scelgono il '2' a 2,10. Nonostante i liguri abbiano sempre vinto finora in casa (la Juve ne sa qualcosa), è sensibile la differenza con il segno '1', dato a 3,40, mentre il pari è a 3,50. Probabile una partita con almeno tre gol, l'Over è a 1,55.

Nell'anticipo del sabato, equilibrio fra Torino e Atalanta, ma i granata sono leggermente favoriti a 2,45. I nerazzurri in trasferta hanno ottenuto soltanto due punti, la prima gioia esterna vale 2,85. Nella stagione scorsa finì 1-1, un altro pari è a 3,40. Alta la probabilità di andare in rete da entrambe le parti, il 'Goal' è a 1,57, il 'No Goal' 2,25.

Da '1' fisso Inter-Chievo di domenica pomeriggio, ma la quota non è proprio rasoterra: 1,40, mentre il blitz gialloblù, che manca dal 2001 (era il Chievo dei miracoli) è dato a 7,50. Favorito il Bologna al Dall'Ara contro il Cagliari: il successo dei padroni di casa è a 2,00, mentre il colpo esterno dei sardi a 3,90. Sbilanciata sul segno '1' anche Fiorentina-Sassuolo, con la vittoria dei viola a 1,57. Il colpo di Iachini, all'esordio in campionato sulla panchina emiliana, vale 5,75.

Chiusura del turno lunedì con due partite: in bilico Crotone-Udinese, con i friulani leggermente favoriti (2,65 contro 2,80); avanti il Genoa al Bentegodi contro il Verona: '2' a 2,25, '1' a 3,35.