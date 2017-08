Milan, gli abbonamenti volano: siamo a quota 29mila

L'entusiasmo in casa Milan si misura anche dal numero degli abbonamenti acquistati dai tifosi: non siamo neanche a metà agosto e, tra prelazioni e vendita libera, siamo a quota 29mila.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'obiettivio di inizio stagione era arrivare a 30mila ma ora si punta più in alto: ai 14mila che avevano già rinnovato la prelazione, si sono aggiunti i 15mila della vendita libera. In pratica il club rossonero vende oltre mille abbonamenti al giorno.



Bisogna tornare al 2011-12 per risalire all'ultima volta che si era superata quota 30.000 mentre, considerando che le vendite di solito si protraggono anche oltre settembre, sono facilmente avvicinabili - se non superabili - i 42.822 abbonamenti della stagione 2008/09.