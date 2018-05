Milan, Gattuso: "Voto alla stagione? I giocatori meritano 7+"

Missione compiuta. Il Milan, grazie al 5-1 alla Fiorentina, raggiunge la qualificazione diretta ai gironi di Europa League salvando l'estate. Ecco il commento di Gennaro Gattuso ai microfoni di Premium nel post-partita.



"Sono molto soddisfatto, la squadra ha reagito dopo lo svantaggio, siamo stati anche fortunati a trovare subito il pareggio ma avevamo voglia di vincere. La Fiorentina non ci ha regalato nulla, ci ha messo in grandissima difficoltà".



"Arrivare sesti era fondamentale per come è nata la stagione. Le ultime due partite non sono state facili: è stata dura preparare le sfide contro Atalanta e Fiorentina dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. I ragazzi sono stati bravi a livello mentale, il gruppo ha sofferto anche nella mia gestione ma non sono mai mancate onestà e passione".



"Voto alla stagione? lo diamo ai miei giocatori, un allenatore senza di loro non va da nessuna parte. Mi hanno seguito fin dal primo giorno, non ho mai raccontato bugie. Qualcuno mi ha tenuto il muso per tanto tempo, fa parte del gioco, però l'importante è parlare in faccia. Quando un atleta è arrabbiato mi fa piacere perché significa che è vivo e ci tiene. Diamo ai ragazzi un 7+".



"La promessa di fare 30 km a piedi? Sicuramente prima di questa settimana, comincio a corricchiare e vediamo. Quando si fa un voto bisogna mantenerlo, vuol dire che perderò 5 ore, le perdo volentieri. Non mi muovo da Gallarate, mi seguirà mia moglie con la macchina, così se mi capita qualcosa mi aiuta".



"Mercato? In questi giorni mi incontrerò con la società, non c'è nessuna lista, bisogna capire cosa possiamo fare. Più di 3-4 giocatori non arriveranno. Quando parlo di esperienza mi riferisco a esperienza di partite, non parlo di età. Ci sono giocatori di 25 anni con 200 partite sulle spalle, con qualità da leader...Comunque non stravolgeremo il gruppo".



"Donnarumma è un patrimonio del club, vediamo il prossimo anno cosa succederà. Io spero che rimanga, vediamo cosa succederà. La presenza di Reina? Parlerà il campo, comunque le competizioni saranno tante".