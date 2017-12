Milan, Gattuso: "Voglio vedere la rabbia, niente alibi"

Voglia di cambiare, voglia di rivedere un nuovo Milan. Rino Gattuso spera di trovare la prima vittoria della sua gestione nel posticipo contro il Bologna: ecco le sue parole in conferenza stampa.



"C'è grandissimo rispetto nei confronti di Roberto (Donadoni, n.d.r.), è un allenatore che quando c'è da dire qualcosa lo dice in faccia, è un allenatore preparato. Il Bologna è difficile da affrontare, dobbiamo stare attenti sulle palle inattive e a campo aperto. Dobbiamo fare la partita, è una squadra che in transizione può far male"



"Mi aspetto rabbia, voglia, conosciamo l'importanza della partita. Nel calcio ci sta che ci sono momenti di difficoltà, ma voglio vedere che al primo schiaffo non ci abbattiamo, voglio vedere che reagiamo con veemenza, con forza. Dobbiamo cercare di crescere mentalmente e caratterialmente, non deve essere un alibi il fatto che qualche giocatore non stia benissimo o non si sente benissimo. Come si può fare? Dare qualcosa di più e aiutarsi, stringere i denti. Per me è fondamentale vincere questa partita. Di riffa o di raffa, col coltello tra i denti. Abbiamo bisogno del nostro pubblico, spero non ci sia contestazione alle prime difficoltà. E abbiamo bisogno di entusiasmo e di esperienza, di tutti i giocatori".



"Qualcuno ha strumentalizzato le mie parole su André Silva: io vedo quello che fa in allenamento, giovedì in partita si è visto poco, perciò chiedo di più, perché è un giocatore molto forte. E vale per altri: Kalinic era uno che attaccava 15-20 volte la profondità, somigliava a Pippo Inzaghi, con quella frequenza di passo, attacco al primo palo, Kessié uguale, anche Calhanoglu, che ha avuto un problema a un polpaccio e non l'ho mai allenato. Non è vero che ho detto alla società che Calhanoglu e André Silva devono andar via".



"Ritorno al 4-3-3? Sì, vediamo. La società è presente, c'è un confronto a 360 gradi, poi bisogna valutare le prestazioni. La mia sensazione è che con la difesa a 3 i meccanismi non sono perfetti, qualcosa dobbiamo cambiare per mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Per giocare in un certo modo e per come vedo il mio calcio, bisogna avere una gamba importante. Tante volte siamo tre difensori contro un attaccante, così gli avversari hanno la superiorità numerica nelle altre zone del campo e non possiamo permettercelo. Sono i dati dei test di valutazione che dicono che la condizione non è buona".