Milan, Gattuso: "Voglio undici avvelenati, ci giochiamo tutto"

Rino Gattuso freme. Mantiene il tono basso, ma si capisce che non vede l'ora di vedere il suo Milan in campo contro l'Inter. È il suo secondo derby da allenatore, perché il primo l'ha vinto in Coppa Italia. Ecco le sue principali dichiarazioni in conferenza stampa.



"Giocare un derby è sempre bello, difficile: da giocatore potevo sfogare di più, da allenatore ci sono molti più pensieri. Non dobbiamo perdere l'umiltà, ma non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo: loro possono ancora sbagliare, noi no. Dobbiamo giocare bene, non col braccino: voglio vedere una gran partita, non voglio sentire la parola stanchezza. Queste partite bisogna giocarle con veemenza, con voglia, voglio undici avvelenati"



"Abbiamo riposato un giorno in più rispetto alla partita con la Lazio: per noi è una finale. Dite che possiamo fare un pensierino alla corsa Champions e allora non possiamo sbagliare. Ci giochiamo tanto, anzi tutto. Di solito non vincono i favoriti nel derby: il 27 dicembre eravamo alla canna del gas e quella vittoria ci ha dato una spinta mentale. In quel periodo al primo schiaffone lasciavamo il campo. Ora sento che siamo i favoriti e non mi piace. Loro hanno ancora 8 punti di vantaggio (in realtà sono 7, n.d.r.), la classifica dice che sono più forti, mi fa paura il loro allenatore, la sua esperienza".



"Mi piacerebbero tante cose. Vincere il derby, la finale di Coppa Italia, l'Europa League, andare in Champions. Ma dobbiamo tenere i piedi per terra e lavorare con umiltà. A noi queste gare servono per alzare l'asticella, si cresce così e più velocemente. Questo gruppo aveva bisogno di queste partite, perché è solo così che si fa mentalità".



"Proteggo sempre i miei giocatori finchè hanno voglia e rispetto dello spogliatoio e dei compagni. Io posso dar loro anche il mio cuore e a Nikola continuerò a dare opportunità perché è forte, si deve riprendere. Al gol sbagliato da lui ho sperato di passare altrimenti lo avremmo perso, ma lui è forte ed è un attaccante vero. Ci ho parlato spesso ma non solo io, anche i suoi compagni. Ma questo trattamento non va solo a lui, anche a chi sta giocando meno. È questo il senso di appartenenza. E poi spero che San Siro mi aiuti e ci aiuti: André Silva e Kalinic vanno aiutati, meno fischi e qualche applauso in più".