Milan, Gattuso "vince" il Tapiro d'oro

Primo storico punto in Serie A concesso a una squadra che veniva da 14 sconfitte consecutive e decisivo gol del pareggio firmato dal portiere avversario al 95esimo minuto. L'avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Milan non poteva iniziare in modo peggiore, lo stesso tecnico nel dopo partita ha confessato che "una coltellata avrebbe fatto più male" e allora a tirare su il morale dell'allenatore dei rossoneri ci ha provato 'Striscia la notizia'.

Valerio Staffelli ha raggiunto Gattuso a Milanello per consegnargli il Tapiro d'oro e ha commentato scherzando la gara del Vigorito: "Ho visto un bellissimo gol di Montella all’ultimo secondo, quello non era il portiere del Benevento, era Montella travestito". Il tapiroforo, poi, ha ricordato al tecnico che un “nuovo” allenatore di nome Ancelotti si è proposto alle squadre di Serie A, e Rino ha risposto: "Io ci ho messo un po’ di tempo per arrivare e sono orgoglioso di rappresentare questa società. Speriamo di rimanerci più a lungo possibile". Gattuso ha concluso dicendo: "Solo con la lotta non si va da nessuna parte, bisogna giocare da squadra e vincere le partite".